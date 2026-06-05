Pyramid: Prognose-Update in Kürze

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Die Aktie von Pyramid arbeitet nach einem Kurssturz an einer Bodenbildung. Hilfreich sind dabei Insiderkäufe, nun steht auch noch ein Update zur Geschäftsentwicklung an.

Bei der Aktie von Pyramid ging es in den letzten Jahren deutlich abwärts. Verfehlte Geschäftsprognosen waren dabei ein wichtiger Faktor, die waren allerdings zu einem großen Teil auf das außereuropäische Geschäft der Tochter faytech zurückzuführen. Das wurde kürzlich verkauft, daher dürfte die Planungssicherheit jetzt höher sein.

EBITDA soll mindestens verdoppelt werden

Für das laufende Jahr hat sich das Management eine Steigerung der Erlöse von 75 Mio. Euro auf 87 bis 93 Mio. Euro vorgenommen. Das EBITDA soll nach einem sehr niedrigen Wert im Vorjahr (2,1 Mio. Euro) wieder mindestens verdoppelt werden und zwischen 4,2 und 4,7 Mio. Euro liegen.

Noch mal Druck auf die Aktie

Trotzdem hat es im März noch einmal kräftig Druck auf die Aktie gegeben. Nachdem hohe Preise für IT-Komponenten die Marge im zweiten Halbjahr 2025 unter Druck gesetzt hatten und auch im ersten Quartal noch keine deutliche Besserung in Sicht war, hat das Unternehmen eine große Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt, um die Finanzierung wieder auf eine solide Basis zu stellen. Der niedrige Bezugskurs von 1,38 Euro war der Hauptgrund für den letzten Abwärtsmove.

Niedrige Bewertung

Auch mit der erhöhten Aktienzahl liegt die Marktkapitalisierung bei einem Kurs von 1,48 Euro lediglich bei niedrigen 14,5 Mio. Euro. Das entspricht gerade einmal dem 3,4-Fachen EBITDA am unteren Ende der Zielrange. Das dürfte ein Schnäppchen sein, wenn das Unternehmen die Prognose in diesem Jahr erreicht. Zuletzt gab es kleinere Insiderkäufe, das könnte zumindest ein Indiz sein, dass es in die richtige Richtung geht.

Gute Basis für Kurserholung

Weitere Infos dazu könnte es am 10. Juni geben, denn dann steht die m:access Analystenkonferenz an, an der auch Pyramid teilnimmt. Wenn die Zuversicht gestärkt werden kann, dass die Prognose in diesem Jahr gut erreichbar ist, könnte das die Aktie beleben. Mit der Bodenbildung rund um die Marke von 1,40 Euro in den letzten zwei Monaten wurde dafür bereits eine gute Basis geschaffen.

Ein wichtiges Update, das den Kurs stark beeinflussen kann, steht auch bei Pyrum im dritten Quartal an: zum Artikel

Und auch die DEWB wird bald neue Infos zur Geschäftsentwicklung liefern und könnte damit eine Trendwende bei der Aktie einleiten: zum Artikel

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Erstellung am 8.6.26 um 7:33 Uhr.

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