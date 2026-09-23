LPKF: Asiengeschäft schiebt kräftig an

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LPKF hat von einem führenden asiatischen Hersteller für Advanced Packaging eine Absichtserklärung über den Kauf von weiteren NEXAR LIDE-Systeme erhalten. Das gibt der Aktie deutlichen Rückenwind.

Die LPKF-Aktie zeigt sich in Bestlaune, was mit einer Absichtserklärung für den Kauf weiterer LIDE-Systeme zu tun hat. Für die Nicht-Techniker: LPKF baut Maschinen, die mit Laserlicht extrem feine Löcher in Glasplatten schießen. Solche Glasplatten dienen in modernen Computerchips als Unterbau, auf dem mehrere Chips zu einem Paket zusammengesetzt werden. Die Branche nennt das Advanced Packaging, und der Trick dabei ist, dass nicht mehr der einzelne Chip immer kleiner werden muss, sondern mehrere Chips enger und besser verbunden zusammenarbeiten.

Genau das brauchen die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, weil dort enorme Datenmengen zwischen den Bausteinen hin und her wandern und viel Abwärme entsteht. Glas leitet Wärme besser ab als die bislang üblichen Kunststoffträger und erlaubt feinere Strukturen.

Warum der Kunde wichtiger ist als die Summe

Der asiatische Kunde, dessen Name nicht genannt wird, arbeitet bereits mit einer LPKF-Anlage und hat das Verfahren vollständig freigegeben. Diese Freigabe, in der Halbleiterindustrie Qualifizierung genannt, ist der eigentliche Engpass. Ein Chiphersteller testet eine neue Fertigungstechnik über viele Monate, bis jedes Detail reproduzierbar funktioniert. Ist dieser Punkt einmal erreicht, wechselt kaum jemand den Anlagenlieferanten, weil die gesamte Prüfprozedur von vorn beginnen würde. Der Kunde steigt jetzt von der Testphase in die Serienfertigung ein und richtet dafür seine erste Produktionslinie für Glassubstrate ein.

Das Volumen der Absichtserklärung liegt im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich, die verbindliche Bestellung soll in Kürze folgen. Für sich genommen bewegt diese Summe bei einem Konzernumsatz im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich wenig. Interessant wird sie als Startpunkt, falls der Kunde seine Kapazität wie üblich schrittweise ausbaut. Den weltweit erreichbaren Markt für seine Glasbearbeitung schätzt LPKF bis 2030 auf rund 1,7 Mrd. Euro.

Charttechnik: Rückkehr über die wichtigen Durchschnittslinien

Das Jahr verlief bislang turbulent: Von etwa 7 Euro Anfang April ging es bis Ende Juni auf knapp 30 Euro, anschließend fiel der Kurs im September zeitweise unter 12 Euro. Jetzt notiert er bei gut 16 Euro und hat in den vergangenen Tagen sowohl 200- als auch 50-Tage-Durchschnitt nach oben durchbrochen. Die 100-Tage-Linie als letzte Hürde in dieser Indikatorklasse liegt aktuell bei 18,18 Euro.

Die Schwungindikatoren drehen mit. Der MACD, der das Tempo der Kursbewegung misst, hat seine Signallinie von unten gekreuzt, was üblicherweise als frühes Kaufsignal gelesen wird; beide Linien liegen jedoch noch unter der Nulllinie. Der RSI liegt mit 68,73 knapp unter der Marke von 70, ab der Charttechniker von einem überkauften Markt sprechen. Eine ruhige Phase im Bereich der zurückeroberten Durchschnitte wäre daher das gesündere Szenario. Aber das Aufwärtsmomentum ist unübersehbar und vor allem spekulativer eingestellte Anleger könnten hier auf weiteren Schwung setzen.

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Erstellung am 23.09.26 um 15:49 Uhr.

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