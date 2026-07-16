DEWB: Wachsende Diskrepanz

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Der Kurs der Beteiligungsgesellschaft DEWB ist zuletzt weiter abgesackt. Das steht im Kontrast zu den Fortschritten bei den beiden wichtigsten Beteiligungen.

Die Aktie von DEWB schwächelt erneut und hat damit auch die versuchte Bodenbildung der letzten Monate zunichte gemacht. Das ist erst einmal ein negatives Signal für den Titel.

Kontrast zur Entwicklung der Kernbeteiligungen

Allerdings steht das in einem gewissen Kontrast zur fundamentalen Entwicklung bei den beiden mit Abstand wichtigsten Beteiligungen, Stableton und LAIQON. Mit dem Geschäftsbericht im Juni hatte die Beteiligungsgesellschaft schon ausgeführt, dass sich die positive Geschäftsentwicklung von Stableton aus 2025 auch in der laufenden Periode fortsetzt und dass sich das Unternehmen damit weiterhin auf einem dynamischen und profitablen Wachstumspfad befindet. Zumindest ein Teilexit scheint hier in nicht allzu ferner Zukunft durchaus denkbar.

LAIQON steigert die AuM deutlich

Aktuell hat auch die börsennotierte Kernbeteiligung LAIQON eine positive Entwicklung für das erste Halbjahr gemeldet. Das Unternehmen konnte die Assets under Management rein organisch um 1 Mrd. Euro auf 11 Mrd. Euro steigern. Da inzwischen jeden Monat hohe Zuflüsse generiert werden, ist das Jahresziel von 12 Mrd. Euro gut erreichbar. Damit scheint auch der geplante EBITDA-Sprung auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro möglich, wenn die Märkte mitspielen und die Erwirtschaftung von Performance-Fees zumindest im Bereich der üblichen durchschnittlichen Größenordnung ermöglichen.

Wenn die LAIQON-Aktie anzieht…

Auch die LAIQON-Aktie ist darauf noch nicht richtig angesprungen, hier warten die Investoren mutmaßlich noch die genauen Fortschritte bei den Umsatz- und Gewinnzahlen ab. CEO Achim Plate hat das für weitere Insiderkäufe genutzt, was wir als positives Signal werten. Sollte die LAIQON-Aktie früher oder später durchstarten, dann würde, das hat die Vergangenheit gezeigt, auch die DEWB-Aktie kräftig profitieren.

Chance für risikobereite Anleger

Noch ist es nicht so weit, daher hat die DEWB-Aktie letztlich ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Der enorme Abschlag auf das Eigenkapital je Aktie (per 31.12.25), der sich bei einem Kurs von 2,06 Euro auf satte 55 Prozent beläuft, sorgt aber für einen hohen Hebel im Fall kräftiger positiver Impulse von LAIQON. Risikobereite Anleger können die erneute Kursschwäche für ein solches Szenario nutzen, auch wenn die Gefahr weiterer Kursverluste durch den zunächst einmal fehlenden Boden zugleich nicht gering ist.

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Erstellung am 16.07.26 um 7:20 Uhr.

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