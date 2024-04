EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche wird ab 1. Juni neuer Vorstand

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Personalie

CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche wird ab 1. Juni neuer Vorstand



29.04.2024 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche wird ab 1. Juni neuer Vorstand Augsburg, 29. April 2024 – Der Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG (ISIN DE000A0WMPN8) hat heute Herrn Dirk Zetzsche mit Wirkung zum 1. Juni in den Vorstand berufen. Herr Zetzsche wird die Nachfolge von Interimsvorstand Dr. Thomas Brakensiek antreten, der das Unternehmen seit März 2021 führt und sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung am 2. Juli 2024 niederlegt. Von Juni 2024 bis zu seinem Ausscheiden wird Herr Dr. Brakensiek in einer gut 4-wöchigen Übergangsphase seinem Nachfolger die Geschäftsführung übertragen. Dieser fungiert dann als Alleinvorstand. Dirk Zetzsche (57) bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb in die CPU Softwarehouse AG ein und war zudem über 25 Jahre im Top-Management von Softwareunternehmen tätig, zuletzt als deutscher Geschäftsführer eines renommierten niederländischen Softwareanbieters. Einen besonderen Fokus legte Dirk Zetzsche stets auf aufstrebende Technologien wie Big Data, Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Dirk Zetzsche mit seinem fundierten Wissen und seiner langjährigen praktischen Erfahrung in relevanten Bereichen einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen der CPU Softwarehouse AG leisten wird. Der Aufsichtsrat dankt unterdessen Herrn Dr. Brakensiek für seinen engagierten Einsatz und seine großen Verdienste für die CPU. Seinen ganz besonderen Dank spricht der Aufsichtsrat überdies dafür aus, dass Herr Dr. Brakensiek dem Unternehmen in einer sehr herausfordernden Phase, länger als geplant, zur Verfügung stand. Dies ermöglichte es dem Aufsichtsrat, ohne zeitlichen Druck einen bestens geeigneten Nachfolger als Alleinvorstand für die langfristige Führung des Unternehmens zu gewinnen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Roman Zenetti

Investor Relations



Telefon: + 49 (0) 821–4602–210

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com Über CPU: Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz ist das Unternehmen zudem mit Tochtergesellschaften vertreten. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet. Kontakt:

cpu-ag@cpu-ag.com Kontakt:cpu-ag@cpu-ag.com



Ende der Insiderinformation

29.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com