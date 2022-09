EUREX/Bund-Future unter Druck

GO

Heute im Fokus

DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla wegen irreführender Werbeversprechen bei Fahrassistenz-Software verklagt -- VW, BVB im Fokus im Fokus

Tiefrote Zahlen: Japan mit Rekorddefizit in Handelsbilanz. EZB-Ratsmitglied: Zinsen werden in einem Jahr höher sein als jetzt. People's Bank of China belässt Leitzins unverändert.