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EUREX/Bund-Future zieht an

02.06.26 08:18 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.11 Uhr um 46 Ticks auf 126,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,25 Prozent und das Tagestief bei 125,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.294 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 32 Ticks auf 109,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,86 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)