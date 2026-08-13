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Große Explosion in Munitionsfabrik unweit von Rom

ROM (dpa-AFX) - In einer Munitionsfabrik unweit der italienischen Hauptstadt Rom ist es nach einem Brand zu einer Explosion gekommen. Berichte über Verletzte auf dem Gelände des Werks des Munitionsherstellers KNDS Ammo Italy gab es zunächst nicht, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Zu dem Feuer und der Explosion soll es ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge in dem Bereich für die Verarbeitung und Pressung von Pulver gekommen sein.

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Die genaue Ursache des Vorfalls ist nicht bekannt. Ansa berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, es habe sich ersten Informationen zufolge wohl nicht um Brandstiftung oder einen Sabotageakt gehandelt. Demnach soll die Ursache für den Brand und die Explosion ein nicht näher genannter Unfall gewesen sein. Dessen genaue Umstände müssten noch geklärt werden.

Bürgermeister spricht von großem Schreck

KNDS Ammo Italy gehört zu dem französisch-deutschen Rüstungskonzern KNDS. In der betroffenen Fabrik in der Stadt Colleferro südlich von Rom werden Munition und andere Produkte für den Verteidigungsbereich hergestellt.

Anwohner in der Umgebung berichteten von einem lauten Knall. Auf Videos in den sozialen Medien war zunächst ein größerer Brand in dem Gebiet zu sehen, anschließend eine große Explosion und eine riesige pilzförmige Rauchwolke über dem Werk. Der Bürgermeister von Colleferro, Giulio Calamita, schrieb bei Facebook: "Der Schreck ist groß, aber in diesem Moment ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und vor allem keine falschen Informationen zu verbreiten."/rme/DP/he

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