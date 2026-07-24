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Großflächiger Stromausfall in Georgien

TIFLIS (dpa-AFX) - In weiten Teilen der Südkaukasusrepublik Georgien ist Medienberichten zufolge der Strom ausgefallen. Vom Blackout betroffen sind neben der Hauptstadt Tiflis auch etwa die wichtigen Großstädte Kutaisi und Batumi, wie örtliche Medien berichteten. Die Ursachen und das Ausmaß der Schäden sind noch unklar. Staatliche Stellen haben den Vorfall bislang nicht kommentiert. Georgien hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit Problemen bei der Energieversorgung zu kämpfen. So gab es erst im vergangenen Jahr einen großflächigen Stromausfall. Die Infrastruktur im Land gilt als veraltet./bal/DP/zb