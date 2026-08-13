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Heute bis zu 37 Grad möglich

OFFENBACH (dpa-AFX) - Heute wird es in Deutschland verbreitet heiß und sonnig. Von Nordost nach Südwest steigen die Höchstwerte auf 27 bis 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Am wärmsten wird es voraussichtlich im Südwesten von Hessen und in Rheinland-Pfalz mit bis zu 37 Grad. Auch im Westen und in Teilen der Mitte sind hochsommerliche Temperaturen zu erwarten. "Meist scheint die Sonne von früh bis spät, oft sogar von einem wolkenlosen Himmel. Dazu ist auch wieder Schwitzen angesagt", sagte DWD-Meteorologe Markus Übel am Mittwoch. Im Nordosten wird es mit etwa 27 bis 30 Grad vergleichsweise weniger heiß, wie die Wetterexperten des DWD weiter mitteilten. An den Küsten sorgt der Wind vom Meer für Abkühlung./tay/DP/zb