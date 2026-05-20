OHB: Die Krönung

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Ein weiteres großes Wachstumsprojekt im Weltraum-Defence-Geschäft führt bei der OHB-Aktie zum nächsten Kurssprung. Die Perspektiven sind aussichtsreich - aber auch eingepreist.

Mit mehreren großen Projekten entwickelt sich OHB hierzulande immer mehr zum zentralen Spieler bei der anstehenden weltraum-basierten Modernisierung der militärischen Infrastruktur. Gestern hat das Unternehmen bekannt gegeben, künftig zusammen mit Helsing, Konsberg und Hensoldt an einem neuen KI-gestützten System zu arbeiten, dass die Datengenerierung und die Zielerfassung aus dem Weltraum für den Ernstfall entscheidend beschleunigen und damit verbessern soll. Damit adressiert OHB nun eines der wichtigsten Felder des Defence-Marktes und krönt die Weiterentwicklung in diesem Bereich mit einem spektakulären Meilenstein, was bei der Aktie einen Kurssprung von mehr als 20 Prozent ausgelöst hat. Der Titel ist damit nach einer steilen Rally allerdings endgültig massiv technisch überkauft und inzwischen mit einem Konsens-KGV26 von 156 bewertet. Eine Korrektur wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, Teilgewinnmitnahmen sind weiter empfehlenswert.

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Vielversprechend sieht die Situation bei auch LAIQON aus, wo fundamental für 2026 ein deutliches Wachstum erwartet wird und charttechnisch ein kurzfristiger Aufwärtstrend mit dem Abschluss einer langfristigen unteren Umkehrformation zusammenfallen könnte: zum Artikel

Eine spannende Entwicklung zeichnet sich aktuell auch bei Matador Secondary Private Equity ab, denn das Unternehmen könnte vom SpaceX-Börsengang erheblich profitieren: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.440 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 16.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 20.5.26 um 7:01 Uhr.

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