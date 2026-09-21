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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu KI

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu KI

US-Präsident Donald Trump hat nach anfänglichem Zögern angekündigt, die Branche kontrollieren zu wollen. Er wolle einen KI-Zar einsetzen, der sich um die Sache kümmern werde, allerdings unter der Prämisse, dass das Geschäft keinesfalls Schaden nehmen dürfe. Schon diese Ankündigung riecht danach, dass die neuen Regeln ganz nach dem Geschmack der KI-Bosse ausfallen werden. Es steht zu befürchten, dass dadurch unerwünschte Konkurrenz vom Markt ferngehalten würde. Schließlich fällt es großen Unternehmen sehr viel leichter, staatliche Vorgaben umzusetzen und Auflagen einzuhalten, vor allem, wenn es sich um Vorgaben handelt, die von den Großen maßgeblich verfasst worden sind./yyzz/DP/zb

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