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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Wildberger

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Wildberger:

"Wer umzieht, einen neuen Personalausweis braucht oder seine Steuererklärung macht, kann an den komplizierten Abläufen verzweifeln - oder überrascht sein, wenn manches plötzlich ganz einfach geht. Man könnte also sagen: Wildberger ist Deutschlands Vorkämpfer gegen schlechte Laune. Am Mittwoch hat er einen offiziellen Zwischenstand seiner Modernisierungsagenda vorgestellt. Doch wichtiger als der Bericht ist die Frage: Merkt man schon etwas davon? Das kommt darauf an, wen man fragt. Wer einen neuen Wohnsitz angemeldet hat, dürfte sich gefreut haben, dass man dazu nicht mehr aufs Amt muss. Wer hingegen einen Blick in seine elektronische Patientenakte werfen wollte, hat womöglich genervt aufgegeben. Im vergangenen Jahr hat sich vieles bewegt - aber vor allem im Kleinen, wo man es schnell übersieht."/yyzz/DP/nas

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