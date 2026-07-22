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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Leihmutterschaft

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Leihmutterschaft:

"Gegner der Leihmutterschaft betonen, dass es die Ausbeutung von Frauen zu verhindern gilt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur: Wäre das nicht vielleicht sogar besser möglich, wenn Leihmutterschaft in Deutschland - unter strengen Bedingungen - legalisiert würde? Müsste es nicht, vorausgesetzt es gibt einen sicheren Rahmen, die freie Entscheidung von Frauen sein, ob sie sich vorstellen können, als Leihmütter kinderlosen Paaren zu helfen? Das sind erst einmal nur Fragen, die offen und ohne Scheuklappen diskutiert werden sollten. Das ist nicht leicht, weil sie dringende Wünsche bei den einen und religiöse Gefühle bei anderen tangieren. In einer erwachsenen Gesellschaft sollten alle sich in der Lage sehen, dem anderen zuzuhören - und tatsächlich über das nachzudenken, was er zu sagen hat."/yyzz/DP/he