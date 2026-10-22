SICC A legte Quartalsergebnis vor

22.10.26 06:35 Uhr

SICC A ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SICC A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SICC A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 645,6 Millionen CNY im Vergleich zu 318,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net