SICC A legte Quartalsergebnis vor
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SICC A ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SICC A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SICC A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 645,6 Millionen CNY im Vergleich zu 318,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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