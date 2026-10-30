Süßes oder Saures?

Zu Halloween hält die Börse passende Meldungen bereit. Süßes gab es zuletzt von Elon Musk: Er will 2027 jedem Kind in den USA eine seiner SpaceX-Aktien schenken, rechnerisch mehr als 10 Mrd. USD. Wie das ablaufen soll, ließ er offen, bisher steht nur ein Beitrag auf X.

Saures bekam Meta Platforms. Obwohl der Umsatz um 26% wuchs, verlor die Aktie nach den Zahlen bis zum 27. Oktober rund 11%. Bei den Anlegern kamen die Kosten des KI-Ausbaus schlecht an, der freie Cashflow war negativ, und mit einer Kapitalerhöhung holt sich Meta nun frisches Geld.

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Warten auf die Wahl

Einer alten Börsenweisheit zufolge beginnt mit Halloween die bessere Jahreshälfte. Dazu kommen am 3. November die US-Zwischenwahlen, und deren Statistik ist auffallend eindeutig: Seit 1950 lag der S&P 500 ein Jahr danach jedes Mal höher. Derzeit drücken Sorgen um die KI-Ausgaben und hohe Ölpreise auf die Stimmung. Vielleicht kehrt nach dem Wahltag mit der Gewissheit auch etwas Ruhe an die Märkte zurück.

Gemischtwarenhandel mit System

Mit steigender Lebenserwartung wächst nach der Überlegung von Dr. Philip Bußmann die finanzielle Last im Alter, während die Renten eher sinken. Sein wikifolio Investment 4.0 setzt deshalb auf Unternehmen, die von einer alternden Bevölkerung sowie von Digitalisierung und Vernetzung profitieren sollen. Im Mittelpunkt steht Industrie 4.0, also IT und Cybersicherheit, Automatisierung und Robotik, Künstliche Intelligenz, Big Data und 3D-Druck. Gesundheit, Rohstoffe wie Wasser oder Batteriematerialien, die deutsche Wirtschaft und China kommen ergänzend hinzu. Als Basis dienen breit streuende ETFs, die weitgehend regelbasiert nach festen Kriterien angepasst werden. Wo sich eine Idee per ETF nicht gezielt umsetzen lässt, greift er zu einzelnen günstig bewerteten Aktien. Aktuell managt er fünf ETFs, die 21,3 % seines Kapitals ausmachen. Den Löwenanteil (75,1 %) bilden 52 Einzelwerte wie Oracle, Samsung Electronics, Paypal, Tesla und SpaceX. 3,6 % Cash-Reserven runden das Portfolio ab. Hebelprodukte sind ausgeschlossen, der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Ändern sich die Perspektiven entscheidend, kommen Korrekturen oder Absicherungen über Short-ETFs, Rohstoff-ETFs oder Immobilienfonds infrage. Seit der Auflegung im Juni 2017 hat das wikifolio um +325 % zugelegt, im Schnitt sehr starke +17,1 % pro Jahr.

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Signal aus der Chefetage

Hinter dem Namensteil „ForInc“ verbirgt sich „Forecast Increase”, also die Prognoseerhöhung von Unternehmen. Genau sie nimmt Stefan Uhl in seinem wikifolio ForInc TrendInvest zum Anlass für Trades. Wie sehr Erwartungen den Kurs bestimmen, hat die laufende Berichtssaison gezeigt, in der selbst kräftiges Wachstum nicht jede Aktie stützte. Uhl handelt Aktien aus Deutschland, Europa, den USA und weiteren Ländern, darunter auch Hot Stocks, sowie Hebelprodukte. Fonds, ETFs und Anlagezertifikate bleiben dagegen außen vor. Dabei werden teils erhöhte Risiken eingegangen, denn manche Werte können stark gewichtet sein. Als Leitplanke gilt, dass eine einzelne Position möglichst nicht mehr als die Hälfte des Portfolios ausmachen soll. Ergänzend kann die Cashquote steigen, wenn die Zeiten unsicher werden, etwa in Wochen wie diesen, in denen Quartalszahlen und US-Zwischenwahlen die Märkte beschäftigen. Tatsächlich sind es derzeit 16,3 %. Die restlichen 83,7 % stecken in zwölf Positionen. Anteilig wiegen IVU Traffic Technologies (23,1 %), NN Group (13,4 %), SpaceX (12,6 %), INIT Innovation in Traffic Systems (7,9 %) und MBB (7,9 %) am schwersten. Die Haltezeit ist mittel- bis langfristig angelegt. Annualisiert kommt der Wert auf stattliche +22,4 %, seit Dezember 2015 kumuliert sich das auf ein Gesamtplus von +800 %.

Das Urteil der Nutzer

Vor allem Unternehmen aus der Technikbranche, die nach Einschätzung von Markus Mothes innovative Produkte entwickeln und wirtschaftlich gut dastehen, finden den Weg in das wikifolio Technikunternehmen. Sie verweilen dort in der Regel ein bis zwei Jahre, je nach Geschäftsverlauf und Ankündigungen. Damit liegt der Handelsansatz zwischen kurzfristigem Trading und dauerhaftem Buy-and-Hold. Bei der Entscheidungsfindung kombiniert Mothes technische und fundamentale Analyse. Um die Kundenzufriedenheit abzuschätzen, zieht er zusätzlich IT-Newsseiten und soziale Netzwerke heran. Begeisterte Anwender gelten ihm als Frühindikator. Lässt der Zuspruch nach oder enttäuschen neue Produkte, rückt ein anderer Kandidat nach. Investiert wird ausschließlich in Aktien, für ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte ist kein Platz. Regional reicht die Suche von Deutschland und Europa über die USA bis nach Japan und Osteuropa, wobei US-Titel den Schwerpunkt bilden. Mothes ist im Moment vollinvestiert, und unter den 17 Einzelaktien tummeln sich US-Schwergewichte wie Nvidia, Microsoft, Advanced Micro Devices, Tesla und Meta Platforms. Mit eindrucksvollen +32,3 % im Jahresdurchschnitt hat sich das wikifolio seit Januar 2017 auf ein Gesamtplus von ebenfalls beachtlichen +1.417 % vorgearbeitet.

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Was kommt?

Destatis präsentiert zu Beginn der kommenden Berichtswoche die deutschen Einzelhandelsumsätze. Am Dienstag folgt das wohl wichtigste Ereignis der Woche, die US-Zwischenwahlen, von deren Ausgang für die kommenden Monate einiges abhängen dürfte. Zur Wochenmitte stehen der harmonisierte Verbraucherpreisindex für die Eurozone und in den USA die ADP-Beschäftigungszahlen sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen auf der Tagesordnung. Einen Tag später, am Donnerstag, entscheidet die Bank of England über ihren Leitzins. Hierzulande kommen am Freitag die Auftragseingänge der Industrie. Den Abschluss bilden die US-Arbeitsmarktdaten mit Arbeitslosenquote und Stundenlöhnen.

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Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Andreas Kern sammelte über zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Payment-Branche, studierte Mathematik und Informatik, absolvierte einen Master in Innovationsmanagement und ist ausgebildeter Börsenhändler. Sein Ziel: Als Gründer und CEO von wikifolio eine echte Alternative für Anleger schaffen. Hier könnt ihr Andreas auf LinkedIn Folgen.

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