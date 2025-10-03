DAX24.448 +0,1%Est505.657 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.604 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,59 +0,4%Gold3.864 +0,2%
TABELLE/EU-Erzeugerpreise August

03.10.25 12:08 Uhr

===

. Eurozone-20 EU-27

. +/- Prozent +/- Prozent

. gg Vm gg Vj gg Vm gg Vj

AUGUST -0,3 -0,6 -0,4 -0,4

PROGNOSE -0,1 -0,4

Juli +0,3 +0,2 +0,6 +0,4

Juni +0,9 +0,6 +0,7 +0,6

Mai -0,6 +0,3 -0,6 +0,4

April -2,2 +0,7 -2,1 +0,6

März -1,7 +1,9 -1,6 +2,1

Februar +0,3 +3,1 +0,4 +3,2

===

* Veröffentlichung: 3. Oktober 2025, 11:00 Uhr MESZ

- Gesamte Industrie ohne Baugewerbe

- Basis 2021 = 100

- Daten nicht kalender- bzw. saisonbereinigt

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)