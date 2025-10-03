TABELLE/EU-Erzeugerpreise August
. Eurozone-20 EU-27
. +/- Prozent +/- Prozent
. gg Vm gg Vj gg Vm gg Vj
AUGUST -0,3 -0,6 -0,4 -0,4
PROGNOSE -0,1 -0,4
Juli +0,3 +0,2 +0,6 +0,4
Juni +0,9 +0,6 +0,7 +0,6
Mai -0,6 +0,3 -0,6 +0,4
April -2,2 +0,7 -2,1 +0,6
März -1,7 +1,9 -1,6 +2,1
Februar +0,3 +3,1 +0,4 +3,2
* Veröffentlichung: 3. Oktober 2025, 11:00 Uhr MESZ
- Gesamte Industrie ohne Baugewerbe
- Basis 2021 = 100
- Daten nicht kalender- bzw. saisonbereinigt
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
