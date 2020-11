Vifor haussieren mit Übernahmespekulation

Vifor machten an der Börse in Zürich einen Sprung von 8,2 Prozent, im Tageshoch stand die Aktie noch deutlich höher. Ursache für den Kurssprung war ein Bericht, laut dem Beteiligungsgesellschaften Interesse an einer Übernahme des schweizerischen Pharmaunternehmens haben sollen. Das Gebot soll eine Größenordnung von 10 Milliarden Franken aufweisen. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei rund 8 Milliarden Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)