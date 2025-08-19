Deutsche Anleihen: Weitere Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 129,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

Gestützt wurden die Kursgewinne an den europäischen Anleihenmärkten durch eine trübe Stimmung an den Börsen, wo die Anleger zuletzt reserviert auf den jüngsten Gipfel zur Beendigung des Ukraine-Krieges reagiert haben.

Angesichts der recht dünnen Datenagenda sieht Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank den Handelstag als Zwischenstation zum anstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming). Besondere Aufmerksamkeit gelte der Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank. Die Märkte setzten nach wie vor stark auf eine Zinssenkung im September. Entsprechend dürften Powells Äußerungen intensiv mit Blick auf Hinweise für einen geldpolitischen Schritt nach der Sommerpause analysiert werden./la/jsl/jha/