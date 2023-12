NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,40 Prozent tiefer bei 112,88 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,85 Prozent. Die Rendite lag damit etwas über dem Tief seit Juli, das am Vortag bei 3,78 Prozent erreicht worden war./edh/he