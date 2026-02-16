DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 -1,8%Nas22.493 -0,2%Bitcoin57.050 -1,9%Euro1,1837 -0,1%Öl67,16 -2,1%Gold4.856 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten
Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kaum verändert

17.02.26 18:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 113,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

Wer­bung

Die Anleihen haben so ihre jüngsten Kursgewinne weitgehend verteidigt. In dem aktuell unsicheren Umfeld bleibt damit die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gut unterstützt. Sie profitieren davon, dass es den Aktienmärkten aktuell an Schwung fehlt. So zeigt die Berichtssaison der Unternehmen weiterhin gemischte Ergebnisse, und die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleiben präsent. Es wird befürchtet, dass traditionelle Geschäftsmodelle durch KI gefährdet werden können. Nach dem Feiertag am Montag wurden in den USA lediglich Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe veröffentlicht./jsl/he