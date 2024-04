US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,31 Prozent höher bei 109,61 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,37 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an Impulsen. So wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Kursabschlägen. Angesichts robuster Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten waren die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed zuletzt gedämpft worden.

Die Finanzmärkte warten auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten für den Monat März. Diese sind für die Geldpolitik der US-Notenbank wichtig./edh/jsl/he