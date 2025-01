US-Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,26 Prozent auf 108,83 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,56 Prozent.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank spielte bei der Kursentwicklung der Festverzinslichen die Zollpolitik der neuen US-Regierung eine Rolle. Präsident Donald Trump plant die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Produkte aus Kanada und Mexiko. "Ich denke, wir werden es am 1. Februar tun", sagte Trump im Weißen Haus. Allerdings hatte Trump zuvor auch Zölle auf Waren aus China angedroht, die Umsetzung unmittelbar zur Amtseinführung angekündigt und dies bisher aber nicht in die Wege geleitet.

Nach Einschätzung der Dekabank-Experten ist in den kommenden Wochen immer wieder mit Impulsen der US-Politik für die Anleihemärkte zu rechnen. Allerdings dürfte ein Teil der Ankündigungen nicht umgesetzt werden und Drohungen zum Beispiel mit höheren Zöllen seien vielmehr als Teil einer Verhandlungsstrategie für künftige "Deals" des neuen US-Präsidenten zu verstehen./jkr/nas