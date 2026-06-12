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US-Anleihen legen zu

15.06.26 17:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,24 Prozent auf 109,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,46 Prozent.

An den Anleihemärkten sind die Renditen zu Beginn der Woche allgemein unter Druck geraten, nachdem eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise belastet hatte. Dies dämpfte die Inflationserwartungen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen.

Am Markt für Staatsanleihen haben die Anleger auch Zinsentscheidungen von großen Notenbanken im Blick, die in dieser Woche erwartet werden. Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch über den Leitzins entscheiden. Bei der ersten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird keine Änderung beim Leitzins erwartet.

Die Zinssitzung der Fed dürfte allerdings Hinweise liefern, welche Neuerungen der seit dem 22. Mai amtierende Notenbankpräsident plant. Allerdings geht Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften./jkr/men