Inflations-Schock! Nasdaq bricht ein – jetzt LONG oder SHORT?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

US-Inflation höher als erwartet – und der Nasdaq gerät schlagartig unter Druck! Die Veröffentlichung der aktuellen US-Verbraucherpreise (CPI) sorgt für heftige Kursbewegungen an der Wall Street. Statt der erwarteten 3,6 % steigt die Inflationsrate auf 3,7 %. Der Nasdaq reagiert unmittelbar mit einem kräftigen Abverkauf. Doch warum können bereits kleine Abweichungen von den Prognosen so starke Marktreaktionen auslösen? Und wie lassen sich solche Bewegungen im kurzfristigen Trading nutzen? Heiko Behrendt analysiert die CPI-Daten live und zeigt, welche Handelschancen sich in den ersten Sekunden nach der Veröffentlichung ergeben.

News-Trading unter Extrembedingungen: Was passiert, wenn die Kurse innerhalb weniger Sekunden um mehr als 100 Punkte springen? Heiko erklärt anhand historischer Inflationsdaten, warum der Nasdaq bei überraschenden CPI-Zahlen in der Vergangenheit teilweise um mehr als 5 % gefallen oder sogar um über 7 % gestiegen ist. Anschließend stellt er drei konkrete Trading-Setups vor: das Handeln einer schnellen Richtungsumkehr, den Einstieg nach einem Rücksetzer in Trendrichtung sowie antizyklische Trades an wichtigen Unterstützungen und Widerständen. Dabei zeigt er direkt im Chart, welche Kursmarken für den Nasdaq und den DAX entscheidend werden könnten.

Dann wird es ernst: Die Inflationszahlen werden veröffentlicht und der Nasdaq bricht ein! Heiko begleitet die turbulente Marktreaktion live, eröffnet erste Positionen und demonstriert, wie wichtig schnelles Handeln und konsequentes Risikomanagement sind. Besonders eindrucksvoll zeigt sich im Sekundenchart, welche Gefahren durch Slippage, große Spreads und extreme Kurssprünge entstehen können. Warum funktionieren klassische Stop-Orders bei solchen Nachrichten häufig nicht wie erhofft? Wann lohnt sich ein antizyklischer Long-Einstieg nach einem heftigen Ausverkauf? Und weshalb ist es manchmal die bessere Entscheidung, einen Trade bewusst auszulassen?

Zum Abschluss gibt es zusätzlich einen praxisnahen Einblick in Heikos bewährtes Box-Setup. Schritt für Schritt erklärt er anhand von 1-Minuten- und 5-Minuten-Kerzen, wie sich mögliche Trendwenden frühzeitig erkennen und gezielt handeln lassen. Konkrete Chartbeispiele, klare Einstiegskriterien, Stop-Loss-Platzierung und Gewinnziele machen diese Live-Trading-Aufzeichnung besonders interessant für aktive Trader. Sehen Sie selbst, wie Heiko auf den CPI-Schock reagiert und welche Trading-Lektionen sich aus dem Nasdaq-Abverkauf ableiten lassen!

Der nächste Traders Circle dann bereits heute um 15.15 Uhr stattfinden.

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