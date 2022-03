Devisen: Euro legt noch etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im späten US-Devisenhandel gestiegen. Mit 1,0907 US-Dollar wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt gehandelt. Zeitweise hatte der Euro bis auf 1,0958 Dollar zugelegt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0892 (Montag: 1,0895) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9181 (0,9179) Euro.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Vortag war der Euro mit rund 1,08 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Marktteilnehmer begründeten die leichte Erholung des Euro vor allem mit dem weitgehenden Ausbleiben neuer schlechter Nachrichten aus der Ukraine. Diese hatten den Euro zuletzt stark belastet. Als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der Schweizer Franken waren am Dienstag etwas weniger stark gefragt, nachdem sie in den vergangenen Tagen von der großen Verunsicherung profitiert hatten./bek/he