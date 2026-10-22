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Devisen im Blick

Warum den Euro zum Dollar die Impulse fehlen

Warum den Euro zum Dollar die Impulse fehlen

Am Devisenmarkt fehlt dem Euro derzeit der entscheidende Impuls, um gegenüber dem US-Dollar deutlich zuzulegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1243 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1234 Dollar festgesetzt.

Ölpreise schüren Zinssorgen und stützen den Dollar

"Gegenüber dem US-Dollar kann der Euro nicht entscheidend an Boden gutmachen", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Handel am Devisenmarkt. Derzeit schüren hohe Ölpreise Inflationssorgen und damit die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed, was den Dollar stützt.

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Frankreichs Haushaltslage belastet Anleihemarkt

Nach Einschätzung der Dekabank stehen der Anstieg der Ölpreise und die weiteren Entwicklungen in Frankreich besonders im Fokus der Anleger. Die angespannte Haushaltslage und jüngste gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung in Paris haben die Renditen französischer Anleihen auf mehrjährige Höchststände getrieben.

Im Tagesverlauf stehen dagegen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag haben Anleger die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt im Blick. Zuletzt waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabil auf einem niedrigen Niveau. "Nur ein sprunghafter Anstieg der Erstanträge könnte Zweifel an der Solidität des Arbeitsmarktes aufkommen lassen und die Zinserhöhungsfantasie dämpfen", schreiben die Analysten der Helaba.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Denis Vrublevski / Shutterstock.com

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