Powell: Fed hat keine Eile mit Schaffung eines digitalen Dollar

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell keine Eile bei der Entscheidung über die Emission eines digitalen US-Dollar. "Weil wir die führende Weltreservewährung haben, müssen wir bei diesem Projekt nichts überstürzen", sagte Powell bei einer von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) organisierten Konferenz. Die Fed müsse nicht die Erste im Markt sein.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ein digitales Dollar-Zentralbankgeld hätte in den USA und weltweit potenziell so große Auswirkungen, dass es eine breite Einbeziehung der Öffentlichkeit (vor allem in den USA) geben müsse, wenn sich die Fed einer Entscheidung auch nur nähere. Ohne die Unterstützung des Kongresses sei eine solche Entscheidung nicht denkbar, sagte Powell.

Der Status des Dollar als Weltreservewährung verpflichtet die Fed laut Powell aber andererseits dazu, beim Verständnis der technologischen Herausforderungen eines digitalen Zentralbankgelds (CBDC) sowie dessen potenziellen Kosten und möglichen Nutzens eine Spitzenposition einzunehmen.

"Wir prüfen all das, wir sind noch nicht in dem Stadium, in dem wir eine Entscheidung anstreben", versicherte Powell. Derzeit experimentiere die Fed mit Technologien und diskutiere politische Fragen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Entscheidung über die Schaffung eines digitalen Euro für die Mitte des Jahres angekündigt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 10:34 ET (14:34 GMT)