Der Big Mac Index im Jahr 2022

Der Big Mac Index wurde erstmals im Jahr 1986 von The Economist erhoben, um auf eine spielerische Art und Weise festzustellen, auf welchem Niveau sich Währungen befinden. Wie The Economist erklärt, basiert er auf der Theorie der Kaufkraftparität (KKP). Diese besagt, dass sich die Wechselkurse langfristig auf den Kurs zubewegen sollten, der die Preise für einen identischen Waren- und Dienstleistungskorb (in diesem Fall einen Burger der Fast-Food-Kette McDonald's) in zwei beliebigen Ländern angleichen würde. Grundlage des Big Mac Index ist der Preis aus den USA. Im Juli 2022 lag der Preis für einen Big Mac in den Staaten bei 5,15 US-Dollar. Im folgenden Ranking werden die Big-Mac-Preise zehn anderer Währungen mit den US-Dollar-Preisen verglichen. Stand des Rankings ist der 21. Juli 2022.

Quelle: The Economist, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com