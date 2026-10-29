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DAX - Ausbruch gewinnt an Kontur

Jörg Scherer

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DAX 40
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Ausbruch gewinnt an Kontur

Drei weiße Tageskerzen in Folge gab es beim DAX® zuletzt Mitte September. Dank dieser positiven Entwicklung arbeiten die deutschen Standardwerte an einem Sprung über die zuletzt immer wieder diskutierten Schlüsselbarrieren. Als solche fungiert unverändert die Kombination aus der Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 25.584 Punkte) sowie den jüngsten Hochpunkten bei 25.700 Punkten. Gelingt dem Aktienbarometer der nachhaltige Ausbruch, wäre die Bodenbildung seit Anfang September tatsächlich abgeschlossen. Lohn der Mühen ist im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 900 Punkten, sodass perspektivisch sogar wieder das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten auf die Agenda rücken würde. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es unter Tradinggesichtspunkten die o. g. 50-Tage-Linie nicht mehr zu unterschreiten. Eine strategische Haltezone ergibt sich indes aus der 200-Perioden-Glättung, dem unteren Bollinger Band (akt. bei 24.883/24.866 Punkten) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei 24.832/24.793 Punkten. Insgesamt nimmt der DAX®-Ausbruch Formen an.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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