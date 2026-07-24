DAX24.911 +0,6%Est506.245 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +2,7%Nas25.138 -2,2%Bitcoin57.421 +0,4%Euro1,1392 +0,1%Öl98,63 -2,1%Gold4.049 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX höher -- Asiens Börsen rot -- VW meldet schwache Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Intel steigert Umsatz und Gewinn -- DroneShield, Oracle, Allianz, HSBC, Tesla, BMW im Fokus
Top News
Angriff auf NVIDIA: AMD startet die nächste KI-Offensive und die Aktie baut ihre Gewinne aus Angriff auf NVIDIA: AMD startet die nächste KI-Offensive und die Aktie baut ihre Gewinne aus
Bitcoin-Entscheidung: Ausbruch oder Rücksetzer? Neues Analyse-Video zum finanzen.net Kryptodepot Bitcoin-Entscheidung: Ausbruch oder Rücksetzer? Neues Analyse-Video zum finanzen.net Kryptodepot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX – Blue Chips unter Druck

24.07.26 09:54 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.