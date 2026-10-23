DAX – Der nächste Dämpfer?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
|
Werbung
|
KeyInvest DailyTrader
Videocast – SAP SE: Kursgewinne nach den Zahlen
DAX – Der nächste Dämpfer?
Freitag, 23. Oktober 2026
Der DAX ist gestern um 1,1% auf 25.372 zurückgefallen und hat damit die 100-Tage-Linie wieder unterboten.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Wie schon in der Vorwoche ist der deutsche Leitindex auch in der laufenden Handelswoche bislang noch nicht dauerhaft über die mittelfristige Trendlinie hinausgekommen. Zwar glückte zur Wochenmitte per Tagesschluss der Sprung über den GD100 und über das Januar-Top, doch schon am gestrigen Donnerstag drehten die Kurse wieder nach unten ab und fielen unter die beiden Chartmarken zurück. Zum Handelsende stand ein Minus von 1,1% auf 25.372 zu Buche.
Ausblick: Aus charttechnischer Sicht ist der Ausbruch zur Wochenmitte erneut als Fehlsignal zu werten. Damit hat der DAX zunächst an Momentum eingebüßt, zumal sich die Kurse vorbörslich wieder schwächer präsentieren. Das Short-Szenario: Fällt der Index vor dem Wochenende weiter zurück, müsste nun bereits auf die obere Begrenzung des September-Abwärtstrendkanals geachtet werden, die zusammen mit dem September-Tief (25.164) eine Auffangzone bildet. Darunter ließe sich eine weitere Haltelinie an der 25.000er-Marke antragen, bevor es zu einem Test der langfristigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 24.880) kommen könnte. Unterhalb des Juli-Tiefs bei 24.651 würde dann das Juni-Tief (24.044) mit der 24.000er-Schwelle in den Fokus rücken. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bilden der GD100 (25.443) und das Januar-Top (25.508) jetzt die ersten Hürden. Kann der DAX ein weiteres Mal über die beiden wichtigen Widerstände ausbrechen, müssten danach zur Bestätigung auch der kurzfristige GD50 (25.646) und das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 zurückerobert werden. Gelingt anschließend die Rückkehr über die 26.000er-Barriere, wäre ein Hochlauf an das Top vom 4. September bei 26.168 möglich.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5QD6
|22.415,01
|8,53
|Open End Turbo Call
|WA037J
|23.362,75
|12,50
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA8TH5
|28.295,47
|8,71
|Open End Turbo Put
|WB0LBM
|27.403,71
|12,55
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-1,07%
|5 Tage
|-0,04%
|20 Tage
|0,42%
|52 Wochen
|4,81%
|im Oktober
|0,68%
|im Jahr 2026
|3,60%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-4,68%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|16,04%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-4,68%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.880,02
|Abstand 200-Tage-Linie
|1,98%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.442,95
|Abstand 100-Tage-Linie
|-0,28%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|25.646,42
|Abstand 50-Tage-Linie
|-1,07%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.