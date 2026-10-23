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DAX – Der nächste Dämpfer?

In eigener Sache

Der DAX ist gestern um 1,1% auf 25.372 zurückgefallen und hat damit die 100-Tage-Linie wieder unterboten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Wie schon in der Vorwoche ist der deutsche Leitindex auch in der laufenden Handelswoche bislang noch nicht dauerhaft über die mittelfristige Trendlinie hinausgekommen. Zwar glückte zur Wochenmitte per Tagesschluss der Sprung über den GD100 und über das Januar-Top, doch schon am gestrigen Donnerstag drehten die Kurse wieder nach unten ab und fielen unter die beiden Chartmarken zurück. Zum Handelsende stand ein Minus von 1,1% auf 25.372 zu Buche.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht ist der Ausbruch zur Wochenmitte erneut als Fehlsignal zu werten. Damit hat der DAX zunächst an Momentum eingebüßt, zumal sich die Kurse vorbörslich wieder schwächer präsentieren. Das Short-Szenario: Fällt der Index vor dem Wochenende weiter zurück, müsste nun bereits auf die obere Begrenzung des September-Abwärtstrendkanals geachtet werden, die zusammen mit dem September-Tief (25.164) eine Auffangzone bildet. Darunter ließe sich eine weitere Haltelinie an der 25.000er-Marke antragen, bevor es zu einem Test der langfristigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 24.880) kommen könnte. Unterhalb des Juli-Tiefs bei 24.651 würde dann das Juni-Tief (24.044) mit der 24.000er-Schwelle in den Fokus rücken. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bilden der GD100 (25.443) und das Januar-Top (25.508) jetzt die ersten Hürden. Kann der DAX ein weiteres Mal über die beiden wichtigen Widerstände ausbrechen, müssten danach zur Bestätigung auch der kurzfristige GD50 (25.646) und das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 zurückerobert werden. Gelingt anschließend die Rückkehr über die 26.000er-Barriere, wäre ein Hochlauf an das Top vom 4. September bei 26.168 möglich.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,07% 5 Tage -0,04% 20 Tage 0,42% 52 Wochen 4,81% im Oktober 0,68% im Jahr 2026 3,60% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,68% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 16,04% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -4,68% Trend 200-Tage-Linie 24.880,02 Abstand 200-Tage-Linie 1,98% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.442,95 Abstand 100-Tage-Linie -0,28% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.646,42 Abstand 50-Tage-Linie -1,07% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants