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DAX – GD50 überboten

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Der DAX hat sich am gestrigen Mittwoch erneut nach oben orientiert und mit einem Tagesschluss bei 25704 den GD50 überboten

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DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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DAX – GD50 überboten

Donnerstag, 29. Oktober 2026

In eigener Sache

Der DAX hat sich am gestrigen Mittwoch erneut nach oben orientiert und mit einem Tagesschluss bei 25.704 den GD50 überboten.

Passende Call Turbos
Passende Put Turbos

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart
DAX-7-Monats-Chart

Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Dank der dritten positiven Sitzung in Folge hat der DAX zur Wochenmitte weiter zulegen und dabei auch die nächste Hürde zurückerobern können. Nach einem etwas schwächeren Start bei 25.577 (Schlusskurs vom Dienstag bei 25.591) und dem frühen Tagestief bei 25.534 kletterten die Notierungen am Nachmittag auf das neue Oktober-Hoch bei 25.717 Punkten. Mit einem Close bei 25.704 (+0,4%) und der Rückkehr über den GD50 konnte der DAX zudem den Ausbruch über den GD100 und das Januar-Top bestätigen.

Ausblick: Bedingt durch die gestrige Sitzung hat sich das Chartbild weiter entspannt. Damit könnten nun auch neue Impulse auf der Oberseite freigesetzt werden. Das Long-Szenario: Oberhalb des Vorwochenhochs ist der erste Widerstand jetzt bereits am Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 zu finden. Gelingt im Anschluss auch der Sprung über die 26.000er-Barriere, wäre ein Hochlauf an das Top vom 4. September bei 26.168 möglich. Darüber würden der Bremsbereich rund um 26.400 Punkte und das amtierende Allzeithoch vom 28. August bei 26.619 warten. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen direkt wieder unter die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.584) zurück, müsste zuerst auf das Januar-Top (25.508) mit der 100-Tage-Linie (25.482) geachtet werden. Verlieren die Blue Chips diesen Halt (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), sollte danach das September-Tief bei 25.164 in Kombination mit der 25.000er-Marke stützend wirken. Unterhalb dieses Levels könnte dann der langfristige GD200 (24.883) angesteuert werden, ehe im Fall eines Trendwechsels weitere Abgaben bis in den Bereich des Juli-Tiefs (24.651) einkalkuliert werden müssten.

DAX-5-Jahres-Chart
DAX-5-Jahres-Chart

Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel
Open End Turbo Call UJ5WZS 22.715,21 8,52
Open End Turbo Call WA15N9 23.691,77 12,58
Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel
Open End Turbo Put UM3R5H 28.750,19 8,52
Open End Turbo Put UM2VQS 27.772,39 12,58

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung
Tag 0,44%
5 Tage 0,23%
20 Tage 2,00%
52 Wochen 6,55%
im Oktober 2,00%
im Jahr 2026 4,96%
Hoch- / Tiefpunkte
52-Wochenhoch 26.618,74
Abstand zum 52-Wochenhoch -3,44%
52-Wochentief 21.863,81
Abstand zum 52-Wochentief 17,56%
Allzeithoch 26.618,74
Abstand zum Allzeithoch -3,44%
Trend
200-Tage-Linie 24.882,68
Abstand 200-Tage-Linie 3,30%
Status (langfristig) aufwärts
100-Tage-Linie 25.481,79
Abstand 100-Tage-Linie 0,87%
Status (mittelfristig) aufwärts
50-Tage-Linie 25.584,19
Abstand 50-Tage-Linie 0,47%
Status (kurzfristig) aufwärts
DAX-Trend-Chart
DAX-Trend-Chart

Stand 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Geschrieben von: Prime Quants

Passende Call Turbos
Passende Put Turbos

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.






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