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DAX – Warten auf neue Impulse

Wie am Vortag ist der deutsche Leitindex auch am gestrigen Mittwoch nicht über den GD100 hinausgekommen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach der kleinen Intraday-Umkehr vom Dienstag hat der DAX gestern einen weiteren Ausbruchsversuch unternommen, letztendlich aber nur ein kleines Plus über die Ziellinie gebracht. Dabei konnten die Notierungen schon zur Eröffnung bei 25.322 erste Gewinne verbuchen (Vortagesschluss bei 25.260) und in der Spitze bis auf 25.449 Zähler steigen. Wie schon am Dienstag drehten die Kurse im Bereich des GD100 anschließend aber wieder nach unten ab, wobei zum Handelsschluss ein Tagesplus von 0,2% stehenblieb.

Ausblick: Angesichts der schwachen US-Vorgaben dürfte der DAX heute zunächst leichter in den Handel starten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste weiterhin auf das September-Tief bei 25.164 geachtet werden. Unterhalb der 25.000er-Marke könnte es zu einem neuerlichen Test der 200-Tage-Linie (24.870) kommen, bevor das Juli-Tief bei 24.651 und die untere Trendkanalbegrenzung angesteuert werden dürften. Drehen die Kurse nach einer Schließung der Kurslücke vom 12. Juni nicht wieder nach oben, sollte mit einem Rücksetzer an das Juni-Tief (24.044) bzw. an die 24.000er-Schwelle gerechnet werden. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müssten die Notierungen unverändert per Tagesschluss über die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.417) und über die September-Abwärtstrendgerade steigen. Kann der Ausbruch mit einem Sprung über das Januar-Top bei 25.508 bestätigt werden, sollten im Anschluss auch der kurzfristige GD50 (25.750) und das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) überboten werden. Gelingt bei 26.000 Zählern der nächste Re-Break, wäre danach ein Hochlauf an das Hoch vom 4. September bei 26.168 denkbar.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 15.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,15% 5 Tage 0,77% 20 Tage -0,94% 52 Wochen 4,62% im Oktober 0,39% im Jahr 2026 3,30% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,96% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,71% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -4,96% Trend 200-Tage-Linie 24.870,18 Abstand 200-Tage-Linie 1,72% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.417,14 Abstand 100-Tage-Linie -0,47% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.749,61 Abstand 50-Tage-Linie -1,75% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 15.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants