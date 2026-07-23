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EZB lässt Leitzinsen unverändert

23.07.26 18:00 Uhr

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Der EZB Rat verweist auf Unsicherheit bei den Energiepreisen und hält am datenabhängigen Kurs fest

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