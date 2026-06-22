DAX24.701 +0,1%Est506.222 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +2,2%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.531 +0,4%Euro1,1410 +0,2%Öl72,34 -1,0%Gold4.060 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo, SK hynix, Samsung im Fokus
Top News
Jessica Schwarzer: Von der Zockerin zur Investorin | Female Finance by gettex Jessica Schwarzer: Von der Zockerin zur Investorin | Female Finance by gettex
Alphabet rückt für Verizon in den Dow Jones auf - Aktien im Blick Alphabet rückt für Verizon in den Dow Jones auf - Aktien im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gold - Achtung: „death cross”

29.06.26 09:05 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.