ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Mit 81 ausgelieferten Flugzeugen im Mai habe der Luftfahrt- und Rüstungskonzern seine Jahresprognose im Blick, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die nächsten Kurstreiber könnten die Paris Airshow ab 19. Juni sowie die für Ende Juli avisierte Bekanntgabe der Halbjahreszahlen sein./edh/ajx



