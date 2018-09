FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 58 auf 49 Euro gesenkt. Die finalen Kennziffern der Optikerkette hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Erreichen des ambitionierten Jahresziels sei wegen der temperaturbedingt geringen Besucherfrequenz im Juli und August risikobehaftet. Aufgrund des Fachkräftemangels und steigender Personalkosten in der Branche reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/ag



Datum der Analyse: 03.09.2018



