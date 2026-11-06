Assicurazioni Generali Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 67,43 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Beim italienischen Versicherungskonzern sei eine gute Entwicklung der Geschäfte bereits eingepreist, schrieb Philip Kett am Freitag. Die Schaden-Kosten-Quote bleibe auf einem sehr soliden Niveau ? trotz einer höheren Belastung durch Katastrophenschäden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
44,25 €
|Abst. Kursziel*:
-14,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,14%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.