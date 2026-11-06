Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 67,43 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das Gesamtbild der Ergebnisse sei unübersichtlich wegen hoher Naturkatastrophenschäden, aber niedriger nicht-operativer Kosten, schrieb Farooq Hanif am Freitag. Die Gesamttrends wirkten aber so, als lägen sie im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,25 €
|Abst. Kursziel*:
3,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,93%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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