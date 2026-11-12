Bechtle Aktie
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Marktkap. 4,32 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Neutral
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,36 €
|Abst. Kursziel*:
10,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|09:51
|Bechtle Neutral
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|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.