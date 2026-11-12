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Bechtle Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bechtle Neutral

09:51 Uhr
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
34,44 EUR 0,12 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Neutral

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,36 €		 Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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