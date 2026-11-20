Dermapharm Aktie
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Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
AI Analyse
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmahersteller habe einen vergleichsweise vorsichtigen Ton angeschlagen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Diskussionen der Investoren hätten sich um die Wachstumsnormalisierung bei Markenarzneimitteln im dritten Quartal, das Erholungstempo bei Arkopharma und die weitere Verschlankung des Parallelimportgeschäfts gedreht. Die höheren Rabatte wegen des deutschen Beitragsstabilisierungsgesetzes bedeuteten einen erheblichen Gegenwind für das heimische Geschäft. Die Risiken für die diesjährigen Ziele erschienen weitgehend ausgeräumt, und 2027 sei keine starke Wachstumsbeschleunigung zu erwarten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dermapharm Holding SE
Zusammenfassung: Dermapharm Hold
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,85 €
|Abst. Kursziel*:
33,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
33,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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