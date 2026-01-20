Deutsche Bank Aktie
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Marktkap. 59,84 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
AI Analyse
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten über interne Kontrollen des Finanzinstituts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die in den verschiedenen Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar und berücksichtige daher in seinen Prognosen keine zusätzlichen Rückstellungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,94 €
|Abst. Kursziel*:
32,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,99%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.10.26
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|19:16
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|10:06
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