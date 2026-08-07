Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Evonik Sell

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 15,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das etwas gestiegene Kursziel trage höheren Volumina des Spezialchemiekonzerns im Industriesegment und einer niedrigeren Steuerquote Rechnung, schrieb Sebastian Bray am Sonntag. Nach jüngsten Spitzenergebnissen dürfte 2027 allerdings ein schwächeres Jahr werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:14 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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