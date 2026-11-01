Ferrari Aktie
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Marktkap. 63,69 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe die lang erwartete Markteinführung von zwei rennstreckentauglichen, abgespeckten Versionen des Modells 296 bestätigt, schrieb James Grzinic am Sonntag. Damit sei die Modellpalette für das Jahr 2026 komplett./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
359,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
355,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,96%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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