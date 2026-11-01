Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
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Marktkap. 25,85 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 160 auf 165 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen Ende Januar 2027 sei es noch eine lange Zeit, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne dann jedoch mit robusten Umsätzen und Ergebnissen der schwedischen Modekette./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
165,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
181,55 SEK
|Abst. Kursziel*:
-9,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|19:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG