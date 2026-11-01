HENSOLDT Aktie
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Marktkap. 8,94 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
AI Analyse
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,56 €
|Abst. Kursziel*:
14,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
|
Analyst Name:
Ben Brown
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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