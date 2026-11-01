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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Buy

21:41 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
83,88 EUR 1,14 EUR 1,38%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,56 €		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
Analyst Name:
Ben Brown 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.