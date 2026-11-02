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Ryanair Aktie

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Symbol RYAOF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Ryanair Neutral

14:01 Uhr
Ryanair Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,74 EUR 0,06 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht des Billigfliegers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Neutral

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,73 €		 Abst. Kursziel*:
13,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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