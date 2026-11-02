Ryanair Aktie
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Marktkap. 23,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht des Billigfliegers an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,73 €
|Abst. Kursziel*:
13,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|14:01
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14:01
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.