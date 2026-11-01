Sanofi Aktie
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Marktkap. 103,16 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zu Berichten über frühe Überlegungen für eine mögliche Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Insmed schrieb Michael Leuchten am Donnerstag, wegen des Patentauslaufs für Dupixent sehe er Übernahmen schon seit einiger Zeit als wichtig für den Pharmakonzern an. Insmed würde schnell einen Geschäftsbeitrag leisten, und die dafür nötige Schuldenaufnahme erscheine vertretbar./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,05 €
|Abst. Kursziel*:
20,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|21:21
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|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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