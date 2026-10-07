Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 20,78 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad der französischen Tochter des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren, wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
210,20 €
|Abst. Kursziel*:
23,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
218,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
238,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sartorius Stedim Biotech Overweight
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|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
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|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
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