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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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218,00 EUR +3,00 EUR +1,40 %
STU
217,20 EUR -0,80 EUR -0,37 %
GVIE
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Marktkap. 20,78 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Buy

14:31 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
218,00 EUR 3,00 EUR 1,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad der französischen Tochter des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren, wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,20 €		 Abst. Kursziel*:
23,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
218,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
238,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

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06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

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EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
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