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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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208,60 EUR -0,60 EUR -0,29 %
STU
208,20 EUR -11,00 EUR -5,02 %
GVIE
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Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 20,96 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

08:21 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
208,60 EUR -0,60 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 210 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Sartorius stufte er auf "Outperform" hoch mit einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
219,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
208,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,83%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:21 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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dpa-afx Sartorius-Aktie gefragt: Analysten optimistisch vor Quartalszahlen
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finanzen.net Sartorius Stedim Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability
EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
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