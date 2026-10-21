Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 20,96 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 210 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Sartorius stufte er auf "Outperform" hoch mit einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
219,20 €
|Abst. Kursziel*:
25,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
208,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,83%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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